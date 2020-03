Primario positivo,stop Ps Ospedale Mare

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - La direzione generale dell'Asl Napoli 1 centro ha disposto la sospensione dalle 22 alle 8 di domattina delle attività del Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli a seguito della positività del tampone eseguito sul dirigente medico del presidio.

E' in corso il trasferimento dei pazienti del Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare in altri reparti dello stesso presidio ospedaliero e, con il 118, in altri ospedali della città.

(ANSA).