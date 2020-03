Coronavirus, truffa false sanificazioni

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Approfittando dell'epidemia da Coronavirus alcune persone stanno prendendo di mira gli anziani tra Napoli e provincia spacciandosi per delegati del Comune per interventi di sanificazione. A lanciare l'allarme sono il consigliere regionale del "Sole che ride", Francesco Emilio Borrelli, e il commissario dei Verdi di Castellammare di Stabia Marilena Schiano Lo Moriello, che ha raccolto diverse segnalazioni di tentativi di truffa nel suo comune. Queste persone, spiegano, "si stanno introducendo in condomini e in appartamenti per derubare i malcapitati, soprattutto anziani. A Napoli nel Rione Sanità due individui si sarebbero introdotti con questa stratagemma in casa di una signora derubandola di 700 euro".

"Bisogna stare attenti anche chi propone tamponi a domicilio", avverte Borrelli. "Bisogna parlare solo con il personale sanitario accreditato. Infine segnalato 26 farmacie tra Napoli e provincia per i prezzi che stanno praticando a mascherine e disinfettanti", conclude Borrelli.