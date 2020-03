Coronavirus: ordinanza De Luca, ok attività sportiva

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - Niente uscite se non per motivi di stretta necessità ma resta la possibilità di fare attività sportiva e motoria all'esterno pur rispettando la distanza di un metro. Lo chiarisce lo staff della Regione Campania dopo l'ordinanza emessa oggi dal governatore Vincenzo De Luca che prevede norme molto restrittive per chi non rispetta le disposizioni previste per l'emergenza coronavirus. L'attività sportiva era prevista nel decreto del presidente del consiglio dell'11 marzo.