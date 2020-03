Via a sanificazione strade a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - Buon esito per la prova generale della sanificazione delle strade di Napoli ad opera della Asia, l'Azienda di igiene urbana, e dell'Asl Napoli 1. Mezzi con lavastrade che spruzzano acqua e cannoncini per la vaporizzazione del sanificante hanno attraversato nella notte il centro dal Museo fino a Piazza del Plebiscito in qualche momento anche ricevendo il plauso delle persone che si sono affacciate dai balconi richiamate dal trambusto delle operazioni di sanificazione.

"Abbiamo testato i mezzi - dice il presidente dell'Asia, Maria De Marco, presente alle operazioni - e messo a punto un'inedita sinergia per quanto riguarda la sanificazione insieme con l'Asl. Come previsto dal Comune, continueremo a partire da stanotte l'operazione di sanificazione in tutte le altre strade della città. Un'operazione - aggiunge la De Marco - che è tutta in house senza ricorso a ditte o società esterne, grazie anche alla disponibilità di nostri operatori e del vertice dell'Asl".