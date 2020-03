Coronavirus, stop a ricoveri non urgenti

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - Stop ai ricoveri programmati nelle strutture ospedaliere della Campania. La Regione, con una comunicazione della Direzione generale per la tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario della Campania, ai direttori generali di Asl, ospedali e delle università ospedaliere, ha disposto la sospensione dei ricoveri programmati non urgenti "in strutture ospedaliere pubbliche, private accreditate e ospedali classificati", da oggi e fino al 6 aprile prossimo.

Resta la possibilità di effettuare interventi non differibili e quelli per i pazienti onco-ematologici. La sospensione riguarda anche le attività "in libera professione intramoenia".