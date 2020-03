Coronavirus: Cirielli positivo a test

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - Edmondo Cirielli, deputato di Fdi e questore della Camera, è risultato positivo al test del coronavirus.

"Ho sperato, anzi ero convinto alla fine di farcela, come sempre. Ma non è stato così. Una brutta doccia fredda soprattutto per i miei familiari che avrò infettato e qualche collega che sarà a rischio", scrive in un post su Facebook. "Non mi preoccupo molto per me, innanzitutto perché sto bene,da lunedì non ho la febbre ma solo fastidiosi sintomi influenzali e poi chi di voi mi conosce sa che sono uno molto tosto e razionale, alcuni dicono perfino freddo", racconta. Cirielli, però, definisce una "vera sconfitta" l'aver visto "il mio piccoletto di 40 giorni stanotte con la febbre alta dolorante e sofferente. Uno strazio. Per un genitore è sempre terribile vedere soffrire un proprio figlio ma quando si sa che è per propria colpa è veramente una cosa che non auguro a nessuno".