Bimbo escluso, scuola si scusa con mamma

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - Una lettere di scuse per l'accaduto causato, si legge, dalla "sensazione di essere inadeguati" che ha creato "ansie e preoccupazioni" e così, "nulla è andato come sarebbe dovuto andare". Una missiva è stata fatta pervenire qualche giorno fa alla mamma di Andrea, il bimbo con sospetto autismo escluso dalla recita natalizia, dalla scuola del Napoletano che il piccolo frequentava e dove si è verificato l'increscioso episodio. Andrea dopo le scorse vacanze natalizie, è stato portato in un'altra scuola dalla mamma.

"Il clamore mediatico e le vicende che hanno scandito la nostra vita a partire da dicembre - spiegano dalla scuola - ci hanno causato un profondo dispiacere ma è stato per noi anche motivo di riflessione". "Vi chiediamo scusa - ribadisce la scuola - per non essere riusciti a trasmettervi a pieno la nostra attenzione...". "La maestra che oggi non riesce a farsene una ragione non riesce a darsi pace per non essere riuscita ad evitare tutto ciò".