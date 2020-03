Aggredisce genitori per comprare droga

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAR - Avrebbe aggredito e minacciato per anni i propri genitori, per ottenere il denaro necessario ad acquistare droga, un giovane di 22 anni, di Napoli, rintracciato ad Assisi dai carabinieri che hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti e tentata estorsione ai danni dei suoi familiari.

Il giovane, ricercato dai militari del capoluogo campano, nella città umbra era stato ospitato da alcuni amici. Dalla ricostruzione dei fatti da parte dei militari è emerso che avrebbe posto in essere una serie di condotte violente, moleste e aggressive nei confronti dei propri genitori, che non lo avevano mai denunciato, sperando che la situazione potesse migliorare nel tempo.

Di recente, li avrebbe minacciati e aggrediti poiché intendeva vendere i loro oggetti in oro. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Napoli. Il giovane si trova rinchiuso nel carcere di Capanne, a Perugia.