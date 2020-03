de Magistris,assurda corsa agli acquisti

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - "É necessario che il Governo estenda a tutta Italia le misure economiche che erano precedentemente previste soltanto per la zona rossa iniziale.

Bisogna bloccare tutte tasse, imposte, tributi, mutui e prevedere agevolazioni forti per tutte le categorie che stanno soffrendo". Lo chiede, in un video, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che, dopo avere stigmatizzato la corsa all'acquisto innescata dalla decisione del presidente Conte di estendere a tutt'Italia la zona rossa ha ricordato che "si devono rispettare le norme e così saremo tutti più sicuri e si abbasserà il rischio di contagio e potremo ritornare prima alla normalità".

De Magistris ha ricordato che "è importante provare a garantire la vita ordinaria: chi svolge servizi necessari per la tenuta del Paese deve continuare a lavorare: dai servizi sanitari ai servizi pubblici di necessità alle attività economiche".