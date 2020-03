Il Barcellona soffre ma piega la Real Sociedad

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Il Barcellona soffre oltre il dovuto ma, alla fine, riesce a piegare la Real Sociedad, imponendosi al Camp Nou di misura per 1-0 in una partita della 27/a giornata della Liga. I blaugrana di Quique Setien, che erano chiamati a riscattare la sconfitta nel Clasico di domenica scorsa, hanno piegato la squadra di San Sebastian grazie a un calcio di rigore concesso dall'arbitro Juan Martinez Munuera con l'ausilio della Var, per un fallo di mani nell'area basca: dal dischetto Messi non ha lasciato scampo al portiere Remiro, che pure aveva intuito la traiettoria. Con questa vittoria, che farà molto discutere per il rigore concesso a 10' dal 90', il Barcellona si è riportato da solo al comando della classifica, con 2 punti di vantaggio sul Real Madrid, che sarà di scena domani nello stadio Benito Villamarin di Siviglia contro il Betis. (ANSA).