Cartelli antipizzo,lettera fratello boss

(ANSA) - NAPOLI, 7 MAR - Riferisce di essere stato frainteso, per l'ennesima volta, Antonio Moccia, figlio di una famiglia che tra gli anni '70 e '90 ha rappresentato una componente importante della camorra di quei tempi. Nei giorni scorsi ha fatto affiggere ad Afragola, nel Napoletano, dei manifesti con i quali ha chiesto a cittadini e imprenditori di denunciare chi chiede il pizzo usando il loro cognome, quello dei Moccia. Manifesti che, spiega in una lettera fatta pervenire all'ANSA "sono stati fraintesi". Non sono una "novità" dice "ma solo un gesto di esasperazione di chi si sente accerchiato da commenti ingiusti, da presenze criminali, da ingiustificati sospetti e non riesce a liberarsene neanche rivolgendosi alla giustizia". "Dal 1994 non abbiamo mai più commesso reati", spiega, pretendendo, "dai nostri figli il rispetto delle leggi".

Nella lettera, affidata al suo legale Libero Mancuso, Moccia si dice pronto a un incontro per fugare ogni dubbio e dimostrare la distanza che oggi li separa dal mondo della criminalità. (ANSA).