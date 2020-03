Ferito a colpi di pistola a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAR - Un uomo, del quale non è ancora nota l'identità, è stato ferito a colpi di pistola nei pressi del Parco Angela, in via Terracina, nella zona della Loggetta, a Napoli. E' stato trasportato in ospedale. Ancora da chiarire i motivi del ferimento. Sul fatto indagano i Carabinieri.