Stop due sezioni Corte Appello Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 5 MAR - Il personale in servizio in due sezioni della Corte d'Appello a Napoli è stato invitato a tornare a casa, in via precauzionale, in attesa di notizie certe su un sospetto caso di contagio che potrebbe riguardare un magistrato di Corte d'Appello. Sull'ingresso di una delle sezioni è stato affisso un biglietto con la scritta: "Area Chiusa, Personale in isolamento". Al momento sono in corso due riunioni: la prima in Corte d'Appello, a cui stanno partecipando il presidente della Corte d'Appello e il procuratore generale, l'altra nella presidenza del Tribunale, con i tre rappresentanti della sicurezza delle RSU.