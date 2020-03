Pompei: distaccata porzione paramento di parete esterna

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAR - Oggi pomeriggio "sul fronte meridionale della città antica, lungo il viale delle ginestre, si è verificato il distacco di una porzione del paramento di una parete esterna, ad est dell'edificio delle Terme del Sarno, in zona non accessibile al pubblico". Lo rende noto il Parco archeologico di Pompei che, in una nota, spiega che "si tratta di materiale di ricostruzione risalente al tempo dello scavo di quell'area, e di parte del riempimento sottostante in pietre e malta polverizzata".

"Tutta l'area del fronte meridionale, che va dal tempio di Venere fino al Foro Triangolare, è da tempo oggetto di attenzione a causa delle numerose criticità strutturali e statiche che presenta, fin dall'antichità, ospitando case poste a strapiombo sul costone roccioso, articolate su più livelli e che inglobano parte delle mura di cinta", si sottolinea. (ANSA).