Fratello boss a cittadini, "Pizzo a mio nome? Denunciateli"

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAR - Denunciare gli estorsori, "ancor più immediatamente" se chiedono il "pizzo" a suo nome o per conto della sua famiglia: è, in sintesi, l'invito che alcuni manifesti - fatti affiggere ad Afragola, popoloso comune alle porte di Napoli - rivolgono alla cittadinanza e che portano la firma di Antonio Moccia, fratello di Luigi, elemento di spicco dell'omonima e storica famiglia camorristica. Questo il testo in caratteri cubitali di colore rosso: "Avviso importante, Mi rivolgo ai commercianti, agli imprenditori e a tutti i cittadini di Afragola e dei paesi vicini che vengono massacrati ogni giorno da estorsori che minacciano i nostri affari e che rovinano con la droga i nostri figli. Ho anche scoperto che più volte spendono il nome mio e quello della mia famiglia; vi invito a denunziare tutti i colpevoli e se vengono falsamente a nome della mia famiglia ancor di più immediatamente. Antonio Moccia". "Sono state pagate le tasse e i manifesti sono stati affissi negli spazi comunali, - riferisce all'Ansa il sindaco di Afragola, Claudio Grillo - altrimenti li avremmo rimossi".

(ANSA).