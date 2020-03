Coronavirus: rinviata Napoli-Inter

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAR - Il Prefetto di Napoli Marco Valentini ha decisio il rinvio della partita Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio San Paolo Nel suo provvedimento, il Prefetto rileva che per Napoli-Inter sono stati venduti "circa 40 mila biglietti", e questo "determinerebbe inevitabili assembramenti per controllare gli ingressi allo stadio", "Il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia - aggiunge il Prefetto - già assunto per motivi di ordine pubblico, non risulta sufficeinte a prevenire la possibilità del contagio.