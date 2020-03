31 finora i contagiati in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAR - E' di 31 persone il bilancio dei contagiati da coronavirus in Campania. Nella giornata di ieri, nel laboratorio dell'ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive, sono stati effettuati 42 tamponi di cui 3 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Restano 9 i pazienti ricoverati nell'ospedale e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione, nessuno è in terapia intensiva e tutti respirano in maniera autonoma. Tra loro anche il 'paziente 1' di Napoli, ricoverato ieri in osservazione. L'uomo era rientrato a Napoli da Milano poco prima di Carnevale e, ai primi sintomi, si era sottoposto al tampone risultato positivo. Per lui, come da prassi era scattata la quarantena domiciliare.

Anche i casi registrati ieri sono 'contagi da migrazione', rientrati cioè nel territorio della Campania dopo essere stati in Lombardia.(ANSA).