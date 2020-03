Il Napoli, C.Italia a maggio e Juve-Inter mercoledì

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Napoli-Inter di Coppa Italia si deve giocare a porte aperte, anzi sarebbe meglio far giocare le semifinali a maggio e far giocare Juve-Inter di campionato mercoledì prossimo. E' la posizione ufficiale del Napoli, nelle ore delle polemiche sul rinvio di Juve-Inter e altre quattro partite, in cui si è anche paventata l'ipotesi di giocare la semifinale di giovedì contro l'Inter al San Paolo a porte chiuse, un'idea, filtra, rifiutata seccamente dal presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis.

"Chiediamo che le due semifinali di Coppa si giochino a maggio e Juve-Inter mercoledì prossimo", ha detto il capo della comunicazione del Napoli Nicola Lombardo parlando alla radio ufficiale del club, Kiss Kiss (ANSA).