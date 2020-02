Teatro: a Napoli 'La rottamazione di un italiano perbene'

(ANSA) - NAPOLI, 29 FEB - "La rottamazione di un italiano perbene", tratto da "Il miracolo di Don Ciccillo", sarà lo spettacolo in scena da venerdì 6 a domenica 15 marzo nel Teatro Augusteo di Napoli, protagonista Carlo Buccirosso. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Buccirosso, nel ruolo di un 'contribuente', vedrà in scena, in ordine di apparizione, Donatella De Felice (la moglie), Elvira Zingone (la figlia), Giordano Bassetti (il figlio), Fiorella Zullo (la cognata), Peppe Miale (il cognato), Gino Monteleone (il sacerdote), Matteo Tugnoli (il filippino), Davide Marotta (il postino) e Tilde De Spirito (la suocera). Alberto Pisapìa, ristoratore di professione, gestisce un ristorante di periferia sull'orlo del fallimento. Sposato con Valeria Vitiello, donna sanguigna dal carattere combattivo, è padre di Viola e Matteo: la prima anarchica e irascibile, l'altro riflessivo e pacato.

Alberto vive da quasi 4 anni una situazione di grande disagio psichico, un vero e proprio esaurimento nervoso, a causa della crisi economica del Paese e in seguito a una serie di investimenti avventati, consigliati dal fratello Ernesto, suo avvocato e socio in affari. Alberto si ritrova a combattere una battaglia contro gli attacchi di Equitalia, che con inesorabile precisione lo colpisce con cartelle esattoriali di tutti i tipi.

A peggiorare la situazione anche la malvagità di sua suocera Clementina, integerrimo funzionario dell'Agenzia delle Entrate.

Alberto, ormai indeciso se farla finita con la propria vita o con quella della suocera, sarà aiutato solo dall'amore della moglie e dei figli, che si prodigheranno per salvare la vita di un onesto contribuente di 'iniquitalia'. Le scene sono di Gilda Cerullo e Renato Lori, i costumi di Zaira de Vincentiis, le musiche di Paolo Petrella, il disegno luci di Francesco Adinolfi. (ANSA).