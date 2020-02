Referendum: "La Basilicata dica no"

(ANSA) - POTENZA, 29 FEB - Un appello a tutta la Basilicata affinché dica "no" al referendum costituzionale del prossimo 29 marzo. Lo hanno lanciato stamani, a Potenza, in una conferenza stampa, il segretario dei Radicali lucani, Maurizio Bolognetti, e il senatore Pd Gianni Pittella (eletto in Campania), ricordando che "con l'approvazione della riforma e il conseguente taglio di senatori e deputati, la Basilicata vedrebbe la sua pattuglia di parlamentari (attualmente 13) dimezzata con un'inevitabile perdita di 'peso' politico e istituzionale".