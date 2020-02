Gdf sequestra 63 tonnellate rifiuti

(ANSA) - NAPOLI, 29 FEB - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato nel Comune di Ercolano (NA) un'area di 1.150 mq, un capannone, tre locali e un container utilizzati come luoghi di stoccaggio e contenenti circa 63 tonnellate di rifiuti speciali, costituiti in gran parte da indumenti usati non sanificati e scarti di lavorazione.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Portici hanno individuato un'area ad Ercolano, adibita - secondo gli investigatori - ad attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento di seconda mano destinato al mercato di Resina. Sequestrata dalle Fiamme Gialle l'intera area mentre il responsabile è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.