Trapiantato da Padova a Napoli in aereo

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Da Padova a Napoli, nell'ospedale Monaldi, su un volo dedicato, per il "follow up" del suo trapianto di polmone. Un paziente campano, sottoposto a trapianto al Crt dall'Azienda Ospedaliera Padova, tre mesi fa, è stato affidato all'ospedale Monaldi per il prosieguo delle cure.

"Un trasferimento possibile - evidenziano il direttore generale dell'Ospedale dei Colli Maurizio Di Mauro e Antonio Corcione, direttore del Centro regionale trapianti della Campania - grazie alla sinergia tra la nostra azienda e il Crt".

"In questo periodo particolarmente complesso per la presenza di diversi casi di coronavirus in Veneto - spiegano - abbiamo provveduto al trasferimento di un paziente sottoposto a trapianto polmonare da Padova all'ospedale Monaldi". "La richiesta di trasferimento - proseguono - riguarda un paziente campano sottoposto a trapianto di polmone tre mesi fa ed è stata possibile grazie all'attivazione all'ospedale Monaldi del percorso di follow up per pazienti sottoposti a trapianto polmonare".