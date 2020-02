Coronavirus: a Ischia falsi moduli

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - E' falso il modulo da inviare alla Asl Napoli 2 Nord per segnalare persone di ritorno dalle zone focolaio del coronavirus. L' Azienda Sanitaria è pronta a denunciare e smentisce categoricamente di aver diffuso un simile modulo, a Ischia, e nel resto del territorio che ricade sotto la sua competenza. Sull' isola d' Ischia è stato diffuso, via social network, un modulo destinato all'ASL Napoli 2 Nord per segnalare da parte di privati cittadini persone che abbiano frequentato di recente le aree geografiche da cui è iniziata la diffusione del contagio da Coronavirus.

Questo modulo, fanno sapere dalla Napoli 2 nord, "non è assolutamente stato prodotto dagli uffici aziendali, non ha alcuna rilevanza in termini di sanità pubblica e lede le norme a tutela della privacy".

L'Azienda Sanitaria segnalerà al Garante Nazionale per la Privacy quanti invieranno agli uffici aziendali il modulo e verificherà se esistono i presupposti per una denuncia all' autorità giudiziaria.