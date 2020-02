8 obblighi dimora a tifosi del Foggia

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Otto misure di obbligo di dimora sono state notificate dalla Polizia ad altrettanti ultrà del Foggia in relazione agli incidenti avvenuti a Nocera Inferiore (Salerno) il 15 Settembre 2019 prima e dopo la gara di serie C 1 (girone C) Nocerina-Foggia. Le indagini degli agenti del Commissariato di Nocera Inferiore e della Digos, avviate subito dopo la partita, avevano portato all' arresto di due tifosi ed alla denuncia in stato di libertà per altri 31 supporters di entrambe le squadre. Le otto misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore riguardano i tifosi pugliesi che dovranno rispondere di concorso in devastazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, reati aggravati dal fatto di aver agito con armi e oggetti atti ad offendere in numero superiore a 10 persone. Tra le prescrizioni imposte dal Gip è prevista anche la permanenza in casa dalle 14 alle 18 ogni domenica.