Napoli, igienizzazione per 500 scuole

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Sono 500 le scuole di Napoli, pubbliche, private e parificate, oggetto dell'azione di igienizzazione e sanificazione prevista dal Comune di Napoli e che dovrebbe terminare nella giornata di sabato. ''E' nostra intenzione, qualora non ci siano disposizioni nazionali diverse - ha affermato il sindaco Luigi de Magistris - riaprire le scuole per la giornata di lunedì 2 marzo. Per quella data, se no ci saranno sviluppi ulteriori, contiamo di tornare alla normalità''. Se così non fosse, l'amministrazione comunale sta lavorando a una direttiva ''unica in Italia'' volta a tutelare i genitori che debbano assistere i figli impossibilitati dall'andare a scuola. ''E' allo studio una direttiva - ha detto - con cui vogliamo garantire i genitori nell'assistenza dei figli contemperando pertanto il diritto al lavoro, il diritto alla salute e all'assistenza dei minori''.