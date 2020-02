Macron in visita al Cristo Velato

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato in visita, con il premier italiano Giuseppe Conte, alla Cappella Sansevero, seconda tappa del suo minitour nel centro antico di Napoli che precede il vertice Italia-Francia a Palazzo Reale.

Macron si è soffermato nella Cappella seicentesca, costruita in onore della Madonna e poi trasformata nel '700 in un luogo carico di statue e simboli esoterici da Raimondo di Sangro, principe di Sansevero.

L'attrazione principale della Cappella è la statua del Cristo Velato, straordinaria scultura ritenuta ineguagliabile per la tecnica all'epoca. Macron ha percorso a piedi un breve tratto di strada nel centro antico di Napoli tra piazza San Domenico Maggiore e la Cappella Sansevero. In precedenza si era recato nel teatro San Ferdinando: "Sono felice di essere a Napoli, una città che amo profondamente. Il teatro di Eduardo mi ha sempre accompagnato".