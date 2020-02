Conte-Macron, l'abbraccio di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - "Il caloroso abbraccio di Napoli per la visita con il presidente Macron. Non solo gli amici napoletani, ma anche tanti turisti italiani e stranieri. La bellezza dell'Italia non ha frontiere". Lo scrive in un post su Fb il premier Giuseppe Conte pubblicando il video della passeggiata nel centro di Napoli fatta con Macron prima del vertice Italia-Francia. "Orgogliosi che il vertice tra Italia e Francia si sia tenuto nella nostra città. Abbiamo lavorato affinché questo summit si tenesse a Napoli e ringrazio il Capo dello Stato Mattarella e il Premier Conte. Ringrazio di cuore il presidente Macron per le bellissime parole su Napoli", dice il sindaco Luigi de Magistris. "Italia e Francia collaborano in stretto raccordo per fronteggiare l'emergenza derivante dal virus Covid-19, a tutela dei propri cittadini e di tutti i cittadini europei. I due Paesi sostengono la necessità di una posizione europea comune per contrastare la sfida globale", si legge nella bozza del documento conclusivo del vertice.