Rubano legna, arrestati padre e figlio

(ANSA) - POTENZA, 26 FEB - Scoperti a rubare circa dieci quintali di legname in un'area boschiva comunale, a Muro Lucano (Potenza), due uomini - un imprenditore agricolo della provincia di Salerno, di 52 anni, e il figlio, di 21 - sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri. Padre e figlio sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso.