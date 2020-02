Ruotolo festeggia con 'Bella Ciao'

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - Ha festeggiato con un brindisi e partecipando al coro di 'Bella Ciao' intonato dai suoi sostenitori. Così, si è conclusa nella Domus Ars nel centro di Napoli per il giornalista Sandro Ruotolo, la notte che lo ha visto prevalere nelle elezioni per un seggio al Senato. Lui, espressione di una lista di sinistra che metteva assieme, tra gli altri, Pd e il movimento Dema del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha sottolineato che si è trattato di un "voto contro il sovranismo ed il populismo di una destra estrema a trazione leghista. Questo è il nostro canto: 'O partigiano portami via...'.