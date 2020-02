Giovane accoltellato fuori da una discoteca a Salerno

Un giovane di 22 anni è stato accoltellato la scorsa notte all'esterno di una discoteca della zona orientale di Salerno. La vittima, salernitana, è stata colpita con due fendenti, uno alla gamba e un altro all'addome, in seguito a una lite scaturita, probabilmente, per futili motivi. Soccorso dai sanitari di Humanitas e Croce Bianca, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Salerno dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata ma il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Ancora ignota l'identità dell'aggressore. Le indagini sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile, guidati dal vice questore Marcello Castello. I poliziotti hanno ascoltato alcuni testimoni e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno del locale.