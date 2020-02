Coronavirus: negativo test paziente ricoverato nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 22 FEB - Non ha contratto il Coronavirus il bulgaro che ha fatto scattare l'allerta alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno (Caserta), dove si era presentato con una polmonite. È risultato infatti negativo il tampone faringeo che gli è stato praticato. In una nota, la clinica Pineta Grande fa sapere che "dato lo stato di pre-allerta dovuto alla diffusione del Coronavirus, il paziente è stato interrogato ed ha confermato di non essere mai stato in Cina e di non aver lasciato la regione Campania da oltre un anno". "Il paziente, data la tipologia di infezione - prosegue il comunicato - sarà comunque trasferito in un centro dedicato alle malattie infettive". (ANSA).