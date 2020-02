Napoli: Gattuso, pensiamo al Brescia e non a Messi

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - "Dobbiamo pensare a Balotelli e Lopez, non a Messi". Lo dice Rino Gattuso sgombrando il campo dal dubbio che gli azzurri possano farsi distrarre dall'avvicinamento alla sfida di Champions in programma martedì sera al San Paolo.

"Non so - aggiunge il tecnico - se i ragazzi si nascondono e parlano del Barcellona. Non abbiamo preparato qualcosa per il Barcellona. Abbiamo preparato in 3 giorni il Brescia''.

Gattuso coglie anche l'occasione per annunciare che Koulibaly sarà assente sia domani sia nel match con gli spagnoli. ''Prima dobbiamo ascoltare le sue sensazioni. E' inutile - spiega - che lo mettiamo in campo e poi rimane fermo. Abbiamo preferito fermarlo 7-10 giorni e vediamo come si sente a livello fisico".

