Napoli: Gattuso, attenti a non peccare di presunzione

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - "La partita di domani sera a Brescia? Una gara simile a quella di Cagliari. Non so come giocheranno, ma lasciano 2-3 giocatori in avanti". Così Rino Gattuso giudica l'impegno della sua squadra al Rigamonti, anticipo di campionato.

"Dobbiamo stare attenti - aggiunge Gattuso - a non peccare di presunzione". "Non sarà facile - conclude il tecnico - Anche loro giocano sulle seconde palle. Serve grandissima attenzione".

