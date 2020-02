Medici fanno nascere bimbo, madre muore

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - Nell'ospedale Evangelico Betania, a Napoli, il personale del Dipartimento Materno-Infantile lunedì scorso ha fatto nascere, salvandogli la vita, un neonato da una donna giunta nel nosocomio con un quadro clinico estremamente complesso e poi deceduta per l'aggravarsi delle condizioni. Lo si afferma in una nota della struttura ospedaliera dalla quale si apprende anche che, su disposizione della Procura, "la documentazione sanitaria è stata immediatamente sequestrata e la salma prelevata per essere sottoposta alle indagini previste".

"Il personale ha fatto tutto il possibile per salvare la vita del neonato e della madre, Rosa Andolfi, quando si è presentata al ricovero in Ostetricia denunciando già all'anamnesi due patologie congenite differenti e una patologia respiratoria cronica" spiega il direttore sanitario, Antonio Sciambra. "Siamo scossi dall'accaduto e partecipiamo al dolore dei familiari; siamo consapevoli di aver agito nel rispetto delle regole mediche".