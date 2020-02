Villa Literno, contestata nomina parroco

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - Il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, ha annullato l'incontro con i fedeli di Villa Literno in programma stasera, che doveva servire ad affrontare il problema della nomina del nuovo parroco della parrocchia di "S.Maria Assunta".La nomina è stata contestata dai fedeli sui social media, in quanto il sacerdote designato è stato in passato accusato di abusi sessuali da un suo seminarista, venendo poi assolto nel processo canonico, mentre dal punto di vista penale le accuse sono andate in prescrizione. La nomina per ora è stata sospesa.

"La consapevolezza che il clamore mediatico non apre mai la porta al dialogo nella verità dei fatti e delle persone - scrive in una nota la Diocesi - fa ritenere inutile, in questo momento, l'incontro programmato per questa sera, 19 febbraio 2020, tra il Vescovo e la popolazione di Villa Literno.