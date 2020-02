Sardine, espulso uno dei leader a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 FEB - La manifestazione delle Sardine di ieri a Napoli, chiusa bruscamente e senza che il portavoce Mattia Santori sia intervenuto denunciando in seguito l'occupazione del palco da parte di alcuni esponenti di Potere al Popolo e dei centri sociali "più duri e puri", porta delle scorie anche all'interno del movimento napoletano.

Uno degli animatori della prima ora del movimento a Napoli, Bruno Martirani, intervenuto ieri sul palco in maniera critica, denuncia di essere stato estromesso dalla pagina Facebook delle Sardine e dalla chat di gruppo. E dà la sua versione dei fatti rispetto alla serata: "Santori doveva intervenire dal palco ma ha preferito non mostrarsi per il flop di piazza. Tornato deluso dall'evento sono stato cacciato dal gruppo e dalla pagina delle Sardine che io stesso avevo creato. In contemporanea sono stato cacciato con un click: espulso da una chat Whatsapp e dal fenomeno Sardine in pochi secondi. Non è questo il modo di cambiare la politica. A Sud le Sardine non funzionano".