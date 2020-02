Sant'Agnello spera in ritorno comandante

(ANSA) - SANT'AGNELLO (NAPOLI), 18 FEB - Dopo settimane di tensione e preoccupazione c'è aria di attesa e speranza a Sant'Agnello (Napoli), il paese di Gennaro Arma, il comandante della nave da crociera, Diamond Princess. Con i passeggeri e l'equipaggio italiano da settimane è fermo nel porto di Yokohama, in Giappone, a causa dell'epidemia del Coronavirus. Ma si fa sempre più probabile l'ipotesi che tutti i passeggeri mano mano lascino la nave e così sarà per parte dell'equipaggio.

Certamente Arma, giovane ma con molta esperienza di navigazione alle spalle, sarà l'ultimo a scendere assieme agli ufficiali. A Sant'Agnello sono tutti solidali con la moglie di Arma, Mariana Gargiulo, e della famiglia, storicamente abituata alla navigazione.

Il padre di Mariana, Ciro Gargiulo, molto noto in città è stato direttore di macchine di navi, ma anche assessore al comune di Sant'Agnello. "Gennaro Arma - dice il sindaco Sagristani - con grande professionalità sta tenendo alto l'umore dei passeggeri, muovendosi in equilibrio".