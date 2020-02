Salvini, in campo la squadra migliore

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - "Troveremo un accordo in tutte le regioni, io faccio una questione di squadra, dobbiamo offrire ai campani la squadra migliore". Così, a Napoli, Matteo Salvini.

"Qui c'è il tema emergenza rifiuti, emergenza sanità, stando ai dati la Campania è ultima, l'emergenza occupazione - spiega - dopo de Magistris e De Luca c'è tanto da fare quindi se c'è bisogno di qualche giorno in più per completare la squadra penso siano giorni ben spesi". A chi gli chiede se ci sarà unità sul nome del candidato scelto da Fi, Stefano Caldoro, risponde: "Caldoro? Non faccio questione di nomi, stiamo lavorando alla squadra più forte per mandare a casa De Luca. De Luca è simpatico, quando si mette dietro la scrivania e fa le battute è divertente, peccato sia governatore, sarebbe bello parlarci al bar e in trattoria, averlo a gestire gli ospedali è preoccupante".