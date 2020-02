Centri sociali, presidio contro Salvini

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Alcune decine di aderenti ai centri sociali hanno dato inizio ad un presidio contro il leader della Lega Matteo Salvini in Via Toledo, a Napoli. A terra è stato collocato uno striscione con l' immagine di Salvini coperta da un segnale di divieto e la scritta "Napoli non dimentica". Il leader della Lega, definito "assassino" su uno dei cartelli esposti, è raffigurato in un fotomontaggio con una svastica disegnata sul petto.

Al microfono, uno degli organizzatori della manifestazione ha affermato che "Napoli è aperta a tutti, ma non a Salvini". Forte lo spiegamento di forze dell'ordine che hanno disposto a pettine decine di cellulari tra via Toledo e via Santa Brigida per bloccare eventuali tentativi di spostamento dei manifestanti che distano circa 400 metri dal Teatro Augusteo,dove è in programma la manifestazione della Lega.