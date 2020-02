Vittime camorra:cortometraggio e libro

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Ottocento ragazzi delle scuole della Campania al Teatro Acacia di Napoli per la presentazione, organizzata da Rogiosi Editore in collaborazione con l'Università Telematica Pegaso, del progetto 'Al posto giusto, al momento giusto': cortometraggio e libro a cura di Gigi & Ross e Oreste Ciccariello che implica un capovolgimento della visione. In platea, Alessandra Clemente, nella doppia veste di assessore comunale e parente di una vittima innocente di camorra, il magistrato Catello Maresca, il generale dell'Arma dei carabinieri Maurizio Stefanizzi, l'editore Rosario Bianco, Davide Estate, fratello di Maurizio e presidente dell'associazione antiracket Vomero/Arenella, Maria Rosaria Evangelista, mamma di Luigi Sequino, insieme con i genitori di Paolo Castaldi, i protagonisti del cortometraggio Rosaria De Cicco (Silvia Ruotolo), Cristiano Di Maio (Maurizio Estate), Mirko Ciccariello (Genny Cesarano), Elisabetta Mirra (Annalisa Durante), Gigi & Ross (Luigi Sequino e Paolo Castaldi).