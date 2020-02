'Vanvitelli', master Dietetica Applicata

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha attivato la sesta edizione del Master in "Dietetica Applicata allo Stile di Vita: dalla Sedentarietà all'Attività Sportiva". Possono accedere i laureati in Medicina, Biologia, Farmacia, Biotecnologia, Veterinaria, Psicologia, Scienze Motorie, Professioni Sanitarie, Informatore Medico-Scientifico e diplomati ISEF.

"C'è tempo fino al 26 febbraio prossimo per partecipare al concorso di ammissione per i 20 posti disponibili" spiega il direttore del master, professore Marcellino Monda, presidente del corso di laurea di Medicina e Chirurgia a Caserta.

"Il successo di questo Master è attestato dalla grande soddisfazione di coloro che hanno partecipato alle cinque edizioni precedenti. Tale percorso formativo rientra tra le strategie di prevenzione dell'obesità, fenomeno dilagante nel mondo industrializzato, che affligge anche la Campania" conclude Monda.