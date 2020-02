Scomparsa a Treviso, ritrovata a Napoli

(ANSA) - TREVISO, 17 FEB - Una ragazza di 16 anni che si era allontanata dalla propria abitazione nel Trevigiano il 14 febbraio scorso, e di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa, è stata ritrovata in buone condizioni in un'area pubblica di Napoli.

La polizia ha potuto individuarla grazie anche alle indicazioni relative all'acquisto di un biglietto di una linea di pullman che collega il Veneto al capoluogo campano, acquistato in un esercizio pubblico di Treviso il giorno della sparizione.