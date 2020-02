Annunziata, per Pd candidato è De Luca

(ANSA) NAPOLI, 17 FEB - "Ho proposto alla direzione del Pd campano di comporre una delegazione con me e i cinque segretari provinciali dem per avere rapporti con le altre forze politiche che intendono costruire una coalizione di centrosinistra". Lo ha detto il segretario del Pd della Campania Leo Annunziata precisando che "abbiamo fatto un invito ai Cinque Stelle di aprire un discorso programmatico con noi, perché non ci sfugge il quadro nazionale. Il Pd individua nel presidente uscente della Campania il futuro candidato alle Regionali, come centro apicale di un campo largo di centrosinistra".