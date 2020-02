A Napoli riapre il Parco Virgiliano

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - "Alberature messe in sicurezza dopo numerose ondate di maltempo, giostre accessibili, recinzione del campo sportivo ripristinata, dopo lo schianto di uno dei pini caduti a causa dei venti forti delle scorse settimane, lavori alle condutture effettuati, prato tagliato, numerose caditoie ripristinate. Riapre domattina il Virgiliano, ma continueranno in queste settimane i lavori del comune di Napoli per la rigenerazione delle aree non riaperte al pubblico e in vista del progetto di 1.699.977 euro finanziato da Città Metropolitana per la riqualificazione del parco.

L'amministrazione intende inoltre piantare nuovamente le alberature all'interno del Parco, attraverso il piano di cinque milioni di euro per la piantumazione in città. L'obiettivo è sostituire le ceppaie e piantare nuove alberature per ottenere un parco sempre più verde e bello". Lo afferma in una nota l'assessore al verde Luigi Felaco.