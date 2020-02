A 31 anni è dirigente più giovane Italia

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Ha 31 anni e da quest'anno è la preside dell'Istituto comprensivo Sassuolo 2 Nord, in provincia di Modena. Soprattutto è la preside più giovane d'Italia. E' Maria Luisa D'Onofrio, originaria di Gesualdo, in Irpinia, che ha raccontato la sua esperienza nel corso dell'inaugurazione dell'Anno accademico Suor Orsola Benincasa, a Napoli, di cui è "laureata eccellente". D'Onofrio ha vinto il concorso, dopo la laurea in Scienze delle Formazione primaria, e da quest'anno dirige un istituto comprensivo in Emilia.

"Si sente da tempo il dibattito sulla fuga dei cervelli - ha affermato - Tanti giovani sono stati costretti a lasciare loro terra per cercare così una valorizzazione professionale così".

"Ora sono un po' lontana dalla mia regione di residenza - ha sottolineato - ma mi sento di dire che non bisogna mai demordere".

"Sicuramente il rapporto con docenti più grandi di me a volte risulta essere conflittuale - ha evidenziato - ma cerco di adottare strategie di direzione volte al confronto".