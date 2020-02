In piazza a Napoli bimbi anti plastica

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - C'è chi ha promesso di non comprare più palloncini e chi di non utilizzare più la cannuccia. C'è chi a Carnevale non comprerà bombolette e chi a casa non colorerà più con i pennarelli. Baby lotta alla plastica quella che è andata in scena stamattina nel cuore di Napoli. Nei giorni scorsi Enrico, 7 anni, e Jamal, 8 anni, avevano raccolto oltre cento firme per dire no all'uso della plastica e soprattutto, avevano deciso, oggi, di scendere in piazza per convincere anche gli altri bimbi a seguire il loro esempio. E così stamattina, slogan plastic free su cartelli in mano, sono andati in piazza Municipio. Un invito raccolto da un bel po' di baby attivisti. E anche dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

"Bravi, continuate così. Vi aspetto presto in Comune per riparlare del vostro impegno e di quello di tutti i napoletani per l'ambiente", l'incentivo del sindaco. Una giornata che non finisce qui: Enrico, Jamal sono pronti ad organizzare altre iniziative la seconda domenica del mese.