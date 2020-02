Dopo 45 anni opera rubata torna a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Fu rubato nel 1975 dall'Accademia delle Belle Arti di Napoli: dopo 45 anni sarà restituito l'olio su tela raffigurante Putti Danzanti in Paesaggio Arcadico del pittore ed incisore Giulio Carpioni.

Sono stati i carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale di Udine a ritrovare l'opera che tornerà a casa il prossimo 18 febbraio, alle ore 12.00. La restituzione è il frutto di un'indagine condotta dai carabinieri nell'ambito dell'operazione internazionale coordinata da Europol denominata Pandora IV, finalizzata al contrasto del traffico illecito di beni culturali. Il dipinto, acquistato in una casa d'aste a Vienna, era stato localizzato presso un gallerista di Padova, all'esito di un'approfondita attività investigativa avviata a seguito del monitoraggio dei siti web che trattano la compravendita di oggetti d'arte. L'olio su tela, risalente all'epoca Barocca, è in ottime condizioni di conservazione ed ha valore di 30.000 euro.