Tofalo, M5S presenterà candidato

(ANSA) - SALERNO, 14 FEB - "Io penso che il Movimento 5 Stelle presenterà il suo candidato, ma soprattutto presenterà il suo programma per provare a cambiare, davvero, la Campania". Lo ha detto a Salerno il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo parlando delle elezioni regionali in Campania. "Oggi, ci stiamo concentrando per presentare un programma concreto per la Regione, qualcosa di innovativo. Quindi, al di là dei nomi che circolano, ci concentriamo sulle tematiche, sull'ambiente, sulla sanità, sui trasporti, sul lavoro.

Riteniamo - ha ribadito Tofalo - che sia arrivato il momento, per la Regione Campania, di avere un governo regionale che non vivacchi per altri quattro o cinque anni, ma porti avanti progetti concreti".