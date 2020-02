Giffoni Film Festival diventa caso di studio mondiale

(ANSA) - SALERNO, 14 FEB - "Giffoni è caso di studio delle più importanti università di management al mondo". A dirlo è il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi, in seguito alla pubblicazione della ricerca dell'Università degli Studi di Salerno e dalla Washington University, dal titolo 'Giffoni Film Festival: come trasformare un'area rurale in un cluster innovativo delle industrie creative'.

Lo studio "è stato pubblicato nella Case Library di Sage e da oggi è a disposizione della comunità accademica mondiale. È per me - spiega Gubitosi - motivo di grande orgoglio, come si può immaginare". Il lavoro è il frutto di un lavoro condotto dal professore Roberto Parente, direttore del Lisa Lab dell'Università degli Studi di Salerno, e dal professor Ayman El Tarabishy, docente di management alla George Washington University. La ricerca è durata oltre due anni. La presentazione il 24 febbraio all'Università degli Studi di Pavia dove si terrà l'incontro dal titolo "Dal Film Festival alla Multimedia Valley". (ANSA).