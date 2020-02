Coronavirus: flash mob di solidarietà

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Un piccolo albero con lanterne rosse è stato sistemato in piazza Municipio, tra i lupi dell'installazione 'Wolves coming' dell'artista cinese Liu Ruowang, in occasione del flash mob di solidarietà al popolo cinese e alla comunità cinese presente a Napoli.

''Napoli non gira le spalle e lo sguardo a chi è in difficoltà - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - ed esprimiamo assoluta solidarietà e vicinanza alla comunità cinese partenopea e italiana e a tutto il popolo cinese che sta vivendo un momento molto difficile. Bisogna dire no al razzismo sanitario che è indegno". Alla manifestazione hanno partecipato alcuni cittadini cinesi tra cui il presidente della comunità a Napoli, Wu Zhiqiang, anche noto come Salvo Wu: ''In questo momento cosi difficile per la nostra comunità a causa della psicosi da virus Napoli ancora una volta ci accoglie con cuore aperto dicendo no alla discriminazione e sì all'accoglienza''.